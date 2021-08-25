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Полицейские задержали 33-летнего гражданина Израиля по факту стрельбы в Умани, сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В Уманское районное управление полиции 24 августа около 13:00 часов поступило сообщение о конфликте между мужчинами и стрельбе на улице.

В результате происшествия был травмирован 38-летний житель Умани. Мужчину госпитализировали в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, а также установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани.

Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.
ForUm

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