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Цены на газ в Европе, после временного снижения, возобновили рекордный рост и достигли 45 евро за мегаватт-час.

Об этом свидетельствуют данные Европейской энергетической биржи (EEX), сообщает УНИАН.

При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 557 долларов за тыс. кубометров.

При этом еще 20 августа стоимость газа была ниже 40 евро за мегаватт-час (495 долларов за тыс. куб. м), то есть за 5 дней она выросла на 12,5%.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Относительно августа, когда стоимость голубого топлива по предоплате составила 11,67 грн за куб. м, цена выросла на 57,2%.
ForUm

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