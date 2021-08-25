Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

24 августа в 23:05 в селе Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 «Мостиска-Самбор-Борислав» столкнулись два легковых автомобиля, после чего одно авто загорелось.

В результате ДТП погибли три человека, из них ребенок, 2005 года рождения, и травмированы шесть человек, в том числе ребенок, в 2004 году рождения, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

К тушению и деблокированию привлекалось 12 человек и три единицы техники ГосЧС.