также в разделеРелигия
Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата 7
Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины 10
Митрополит УПЦ про объединение украинцев: Надо услышать друг друга 19
Авантюра патриарха Варфоломея в Украине угрожает чистоте веры - митрополит Антоний 12
Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев 27
Митрополит Онуфрий неожиданно приехал к месту пребывания Варфоломея и благословил молитвенное стояние верующих УПЦ 41
На Закарпатье освящен новый храм УПЦ 9
Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде 18
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами 11
Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе 19
Мы православные и нас не сломить - Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем 35
Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько? 34
Под Верховной Радой верующие УПЦ начали молебен 19
Тысячи верующих УПЦ собираются под Верховной Радой для встречи с Варфоломеем 58
Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих УПЦ за неделю пройдут 250 км в Почаевскую лавру 54
В Киеве верующие УПЦ написали Патриарху Варфоломею свой «Томос», который принесут сегодня к Верховной Раде 27
10 тысяч верующих УПЦ завтра придут к Раде, чтобы встретиться с Варфоломеем 19
На въезде в Киев тысячи верующих УПЦ требуют встречи с патриархом Варфоломеем 17

Делегация Украинской Православной Церкви приняла участие в торжественном мероприятии «Благословение Украины» в день празднования 30-летия независимости Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на своей странице в Фейсбук.

«Только что в Святой Софии состоялось традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в День Независимости - «Благословение Украины», в котором приняли участие главы основных конфессий Украины, а также Президент Украины Владимир Зеленский. Хотел бы отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и условие нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что Украинская Православная Церковь не будет участвовать в мероприятии в Святой Софии, если там будет патриарх Варфоломей. Эту позицию мы донесли до ведома как Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который выступил организатором этого мероприятия, так и государства», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ выразил благодарность Совету Церквей и государству.

 «Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приезжают и уезжают, а нам здесь жить. И хочется жить во внутреннем мире и взаимопонимании», - подчеркнул митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги