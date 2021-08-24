США рассчитывают закончить эвакуацию и покинуть аэропорт Кабула до 31 августа.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA, о этом 23 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что Штаты считают своим крайним сроком для завершения эвакуации 31 августа, и добавил, что в США видели заявления «Талибана» о том, что они не готовы разрешить западным союзникам остаться после этой даты.

Сейчас в аэропорту Кабула эвакуацию и безопасность поддерживают около 5800 американских военных, и, в меньшем количестве, военные других стран Запада.