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Кулеба рассказал, кого эвакуировали из Афганистана 50

На территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения «Талибан», еще остается около 50 украинских граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНИАН.

«Мы знаем об еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения», - сказал Кулеба.

Министр отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в шесть топ-приоритетов Стратегии внешней политики. «Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана доказывает этот принцип конкретными действиями», - заявил Кулеба.

Кроме этого министр добавил, что третий украинский самолет с более чем сотней эвакуированных пассажиров успел вылететь 23 августа перед прекращением осуществления всех рейсов из аэропорта афганской столицы - Кабула.

Министр отметил, что весь день вчера, 22 августа, последнюю ночь и сегодняшнее утро команда МИД работала над третьим эвакуационным рейсом из Кабула.

«На каждые десять проблем, которые мы решали, ставало еще больше новых проблем. Хочу поблагодарить США - после разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд в субботу дела в Кабуле пошли намного лучше», - написал Кулеба.

«Несмотря на все трудности, нам все удалось. Самолет в безопасности, возвращает домой граждан Украины и членов их семей», - рассказал глава МИД.

«Если бы не вывезли сейчас, неизвестно сколько бы пришлось еще ждать. Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней. И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы. Наш самолет стал последним гражданским бортом, который вылетел из аэропорта Хамид Карзай до прекращения полетов», - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что есть все основания, чтобы поблагодарить каждому украинскому дипломату, которые занимались организацией этой операции - особенно его заместителю Евгению Енину, директору консульского департамента Романа Горяйнову и послу Украины в Таджикистане Василию Серватюку.

 

 
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