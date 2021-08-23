также в разделеМир
Возле Дании завершили укладку труб "Северного потока-2" 28
США временно закроют аэропорт Кабула 19
В Великобритании заболевших COVID-19 протестируют на антитела 11
МИД России отреагировал на санкции США 32
Ураган «Грейс» накрыл Мексику 14
США вернули в Афганистан бывшего посла 76
На границе с Сектором Газа ранен военный Израиля 10
Остров Палау потерял статус места, где не было ни одного случая Covid-19 16
Годовщина покушения на Навального: США ввели дополнительные санкции против РФ 13
Телеканал Дождь в России признали «иноагентом» 40
Сайты «Талибана» стали недоступны 17
В США оправдали полицейского, который застрелил ветерана во время штурма Капитолия 14
Байден: США за сутки эвакуировали из Афганистана 5,7 тысяч человек 28
На острове Корсика коровы выгоняют туристов с пляжей 36
Страны НАТО прекратил поддержку правительства Афганистана 27
Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек 18
Польша создала на границе с Беларусью лагеря для мигрантов 10
В ФРГ заявили о четвертой волне коронавируса 33

«Талибан» требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась к 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Об этом заявил пресс-секретарь группировки Сухаил Шахин, сообщает УНИАН.

Таким образом в «Талибане» отреагировали на информацию о том, что срок вывода контингента может быть продлен. 31 августа там назвали «красной линией».

По словам пресс-секретаря, так как президент Байден обещал выведение войск к этой дате, продление срока означает продление оккупации страны. В «Талибане» также предупредили о последствиях в случае нарушения договоренностей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
13
Теги