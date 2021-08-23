«Талибан» требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась к 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

Об этом заявил пресс-секретарь группировки Сухаил Шахин, сообщает УНИАН.

Таким образом в «Талибане» отреагировали на информацию о том, что срок вывода контингента может быть продлен. 31 августа там назвали «красной линией».

По словам пресс-секретаря, так как президент Байден обещал выведение войск к этой дате, продление срока означает продление оккупации страны. В «Талибане» также предупредили о последствиях в случае нарушения договоренностей.