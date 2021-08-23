У центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

В мероприятии приняли участие, в частности представители духовенства и ряд народных депутатов Украины текущего и предыдущих созывов, в том числе и председатель парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, передает УНИАН.

Поднятие сине-желтого флага произошло под звуки гимна Украины.

Предполагается, что Национальная гвардия до 18:00 будет нести почетный караул у здания парламента.