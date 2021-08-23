Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Кабинет Министров Украины работает более эффективно, когда на должностях министров находятся менеджеры, а не политики, но он не исключает кадровых изменений в правительстве. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез. Если мы вакцинируем сегодня 150 тыс. человек в сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр или нет», - отметил Владимир.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве, Зеленский отметил, что «есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться».