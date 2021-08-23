также в разделеПолитика
В Киев стартовал саммит Крымской платформы
Зеленский: Реформирование КСУ не обойдется без «войны» 15
Вице-президент Еврокомиссии: Украина не вступит в ЕС в ближайшие 3-5 лет 10
Меркель ответила на обвинения в желании «угодить» РФ 18
На Донбассе оккупанты убили украинского военного 11
Президент наградил Меркель орденом 11
Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток-2» 47
Россия ввела санкции против Левочкина 47
Меркель в Киеве возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата 31
Шмыгаль: Украина и Грузия обсудили ускорение членства в ЕС и НАТО 8
В Киеве стартовали переговоры Зеленского и Меркель 21
Офис президента: США просят Украину помочь с эвакуацией людей из Афганистана 16
Глава СНБО: Олигархи в Украине влияют на власть 37
Кулеба отреагировал на санкции России 42
МИД объяснил важность присутствия представителя от США на Крымской платформе 15
Данилов отреагировал на санкции Кремля 41
Президент Евросовета прилетит в Киев на саммит Крымской платформы 23
Зеленский встретился с Вселенским Патриархом 24

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Кабинет Министров Украины работает более эффективно, когда на должностях министров находятся менеджеры, а не политики, но он не исключает кадровых изменений в правительстве. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Среди министров наконец появились менеджеры, а не политики. Я считаю, что министр инфраструктуры Кубраков отчитывается стране количеством, тысячами километров построенных дорог. Я считаю, что министр здравоохранения Ляшко должен отчитываться стране количеством миллионов вакцин, которые он завез. Если мы вакцинируем сегодня 150 тыс. человек в сутки, то я считаю, что это ответ, нормальный он министр или нет», - отметил Владимир.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нечего показать.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых изменениях в правительстве, Зеленский отметил, что «есть некоторые менеджеры в нашем государстве, которым нужно очень долго готовиться».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
9
Теги