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В Киеве начались переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры проходят 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча двух лидеров, сообщили в ОП.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей.

Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы - это вторая высшая государственная награда Украины (после звания Героя Украины) и самая высокая, которой могут быть награждены иностранцы.
ForUm

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