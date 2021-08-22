В Стрыйском районе Львовской области скончался 36-летний мужчина, у которого было подтверждено заражение COVID-штаммом Дельта. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила главный санитарный врач региона Наталья Иванченко в Facebook.

"Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ", - написала медик.

По ее словам, за жизнь пациента боролись восемь дней, однако спасти его не удалось. Кроме того, что мужчина инфицировался Дельтой, у него было сопутствующее заболевание.

"Пациент имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался вакцинации", - подчеркнула Иванченко.