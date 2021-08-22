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В Израиле на границе с Сектором Газа во время массовых беспорядков был ранен пограничник. Силы обороны Израиля нанесли ответный удар по объектам хранения оружия ХАМАС.

Об этом сообщает Times of Israel.

Силы обороны Израиля сообщают, что военные нанесли авиаудары по четырем местам хранения оружия ХАМАС в Секторе Газа. Атаку осуществили в ответ на обстрел границы, в результате которого был тяжело ранен пограничник.

Нападение на пограничника произошло после крупных столкновений во время демонстрации, организованной террористической группой ХАМАС и другими группировками. Группа палестинцев пытались перелезть через бетонный забор на границе Сектора Газа с Израилем. Мужчина с пистолетом подбежал к небольшому окошку в бетонной стене вдоль границы и произвел несколько выстрелов, попав в пограничника. Также группа других мужчин пытались выбить у него оружие - они били по нему трубой и кидали камни.

"Солдат сопротивлялся и не позволил вынуть пистолет из его рук", - заявили Силы обороны Израиля.

Однако в результате нападения молодой 21-лений пограничник получил тяжелое ранение в голову и был доставлен в критическом состоянии в медицинский центр в Беэр-Шеве. Он перенес тяжелую операцию и его состояние до сих пор не улучшилось.

Армия обороны Израиля отмечает, что нанесение ударов было ответом на беспорядки и ранение сотрудника пограничной полиции.

"Террористическая организация ХАМАС продолжает вести Сектор Газа к террору, используя при этом гражданское население", - говорится в заявлении армии.
ForUm

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