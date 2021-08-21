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В Вознесенском районе Николаевской области водитель микроавтобуса выжил при столкновении его авто с фурой, однако сразу после ДТП погиб под колесами пассажирского автобуса. Об этом в субботу, 21 августа, информировала пресс-служба Нацполиции в регионе.

Отмечается, что авария произошла накануне вечером на автодороге Н-24 Благовещенское-Николаев в селе Дорошовка. Сначала 31-летний водитель микроавтобуса ГАЗель и 27-летний водитель грузовика DAF допустили столкновение.

После этого водитель ГАЗели вышел из своей машины на проезжую часть, где на него совершил наезд пассажирский автобус MAN.

"Увидев на своей полосе движения поврежденный автомобиль ГАЗель, водитель автобуса применил торможение, однако не смог избежать столкновения и допустил контакт с микроавтобусом ГАЗель, при этом совершив наезд на пешехода - 31-летнего водителя ГАЗели, который перебегал дорогу от своего автомобиля в направлении правой обочины", – уточнили в пресс-службе.

В результате водитель микроавтобуса погиб на месте. При этом никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварий. Открыто уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека (ч.2 ст.286 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

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