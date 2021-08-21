Островное государство Палау в Тихом океане лишилось статуса места, где с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая Covid-19.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает France24.

На данное время там обнаружено уже два случая заражения коронавирусом.

Положительные результаты на Covid-19 были подтверждены у двух туристов, прибывших с Гуама.

В то же время местные власти считают, что причин для паники и введения жесткого карантина нет, так как более 80% из 18 тысяч жителей острова уже полностью вакцинированы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данное время в мире осталось 13 государств, где не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.