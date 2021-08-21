также в разделеМир
Годовщина покушения на Навального: США ввели дополнительные санкции против РФ 10
Телеканал Дождь в России признали «иноагентом» 12
Сайты «Талибана» стали недоступны 13
В США оправдали полицейского, который застрелил ветерана во время штурма Капитолия 8
Байден: США за сутки эвакуировали из Афганистана 5,7 тысяч человек 12
На острове Корсика коровы выгоняют туристов с пляжей 30
Страны НАТО прекратил поддержку правительства Афганистана 26
Из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек 17
Польша создала на границе с Беларусью лагеря для мигрантов 9
В ФРГ заявили о четвертой волне коронавируса 30
Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами 20
Меркель сегодня встретится с Путиным 33
Эрдоган: Турция не будет «хранилищем мигрантов» 35
СМИ: Талибы разыскивают афганцев, сотрудничавших с НАТО 16
ВОЗ обнаружила в двух странах фальшивую вакцину Covishield 16
Главы МИД стран НАТО соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане 14
Байден: Хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен 16
МВФ приостановил финансовую помощь Афганистану 21

Островное государство Палау в Тихом океане лишилось статуса места, где с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая Covid-19.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения страны сообщает France24.

На данное время там обнаружено уже два случая заражения коронавирусом.

Положительные результаты на Covid-19 были подтверждены у двух туристов, прибывших с Гуама.

В то же время местные власти считают, что причин для паники и введения жесткого карантина нет, так как более 80% из 18 тысяч жителей острова уже полностью вакцинированы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на данное время в мире осталось 13 государств, где не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги