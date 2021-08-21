В Украине представили документальный проект Обличчя незалежності — цикл из более 40 видеомонологов украинских диссидентов и участников движения сопротивления СССР, которые знакомят с малоисследованной страницей истории страны: массовыми репрессиями и политическими расправами коммунистической власти над украинской интеллигенцией в 1960−80-х годах.

Авторами проекта выступили независимая журналистка Дария Гирна и издание Reporters при поддержке Тараса Вервеги и БФ Відкриті очі.

Съемки проводились в более чем 17 городах, городках и поселках Украины от Донбасса до Галичины. Многие герои, принявшие участие в съемках, попадают в объектив камеры впервые.

«Диссидентские ячейки в УССР были фактическими центрами зарождения украинского гражданского общества. Их участники, не имея ни власти, ни больших ресурсов, в атмосфере тотального страха вставали на защиту свободы слова и вероисповедания, языка и культуры, а главное — идеи украинской самостоятельности.

Всех их объединяет мирная борьба, впрочем, каждый поплатился за нее годами неволи в советских тюрьмах, лагерях Сибири и Мордовии, психиатрических больницах.

Только у героев проекта советская власть совокупно забрала более 200 лет жизни. Иногда кому-то из них было достаточно просто пошутить в кругу друзей — и быть сосланным на пять лет в Мордовию", — говорят авторы проекта.

В открытом доступе на странице проекта на YouTube уже есть пять историй, которые будут дополняться новыми еженедельно — НВ будет следить за ходом проекта.