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В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа Во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.

"Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", - написал Шмигаль.

Напомним, США могут сменить представителя на Крымской платформе.
ForUm

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