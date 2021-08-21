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В Киеве под Верховной Радой тысячи верующих Украинской Православной Церкви начали молитвенное стояние.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, молебен возглавляет викарий Киевской Митрополии архиепископ Васильковский Николай в присутствии духовенства.

После молебна верующие зачитают свой «Томос», в котором описали то, что на самом деле принес православным Украины Томос, который глава Фанара выдал Православной Церкви Украины, и призовут Патриарха Варфоломея «к вразумлению и покаянию».

«В случае составления Вами публичного покаяния за все это, верующие Украинской Православной Церкви согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской православной церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея», - заявляют верующие. 

Как сообщалось, верующие Украинской Православной Церкви хотят встретиться с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, который прибудет в Верховную Раду, и вручить ему свой «Томос».
ForUm

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