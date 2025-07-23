Епіфаній уперше відслужив молебень у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив молебен у церкві преподобного Феодосія Печерського у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Це перше богослужіння Православної церкви України (ПЦУ) у лаврських печерах.

Богослужіння відбулося у середу, 23 липня, біля мощей преподобних отців.

– Києво-Печерська лавра є особливою святинею для українського народу, яка тривалий час, на жаль, перебувала в окупації Московського патріархату. Лавра — це завжди щира молитва, подвиги наших преподобних отців, які тут просяяли, – сказав предстоятель ПЦУ, повідомляють Fakty.com.ua.

Митрополит зазначив, що у верхній лаврі вже понад два роки лунає українська молитва, а сьогоднішня подія знаменує перший крок до постійної присутності ПЦУ в нижній частині святині.

— Ми започатковуємо регулярні служби. Завжди буває перший крок. І ми віримо, що ми започатковуємо тут і в Нижній Лаврі українську молитву біля наших преподобних отців Києво-Печерських, – сказав Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ додав, що під час богослужіння лунали молитви за український народ та воїнів, які боронять свободу і незалежність нашої держави.

Блаженнійший Епіфаній переконаний, що лавра має залишатися місцем української молитви, “бо звідси все починалося”. Він наголосив: Тут линула молитва тисячу років – і вона буде продовжувати линути – за наш український народ, за нашу державу і наших воїнів.

ForUA.com нагадує, у 2023-му вперше за 300 років у Києво-Печерській лаврі пролунала українська молитва. Це відбулося під час Великоднього богослужіння, проведеного ПЦУ в Успенському соборі.