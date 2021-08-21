В Киеве на молитвенном стоянии 21 августа верующие Украинской Православной Церкви собираются вручить Константинопольскому Патриарху Варфоломею свой «Томос».

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на телеграм-канал «Миряне», верующие описали то, что на самом деле принес православным Украины Томос, который глава Фанара выдал Православной Церкви Украины, и призвали Патриарха Варфоломея «к вразумлению и покаянию».

«Вы признали раскольников, отлученных от Церкви и приняли их без покаяния! Вы сослужили Божественную литургию с лицами, не имеющими священного сана! Вы выдали раскольникам Томос об ущербной автокефалии, которую православный народ Украины не просил у Вас! Вы принесли в нашу страну вражду, ненависть и насилие! Вашим именем жестокие боевики захватывают храмы, выгоняют из церковных домов семьи священников, избивают верующих и творят прочие беззакония! Украина умывается слезами и кровью от того, что принесли Вы в нашу страну!», - говорится в «Томосе».

Верующие УПЦ считают, что хуже всего то, что Варфоломей делает в рамках утверждения новой ереси.

«Это - ересь Константинопольского папизма. Вы заявили о себе как о земном главе Церкви, как о «первом без равных», как о предстоятеле с особыми и исключительными полномочиями. И Вы ведете всех своих последователей к унии с католиками, о чем вы неоднократно заявляли. Многие Ваши предшественники боролись против ереси папизма, когда ею заразился Рим. Патриарх Михаил I Керуларий (XI в.) отлучил римских легатов и в их лице всех, кто недуговал этой ересью. Преподобный Марк Ефесский (XV в.) научил не идти ни на какие компромиссы и не соглашаться с ересью папизма. Многие святители и преподобные, как греческие, так и славянские, своей жизнью и своей проповедью засвидетельствовали необходимость сохранения чистоты православной веры, ибо без этого не может быть спасения души», - отметили они.

Верующие Украинской Православной Церкви заявили, что отвергают притязание Патриарха Варфоломея быть земным главой Церкви и исповедуют, что только «Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела» (Еф 5, 23). «Мы отвергаем возможность единства с Римом без покаяния католиков во всех их еретических заблуждениях», - сказали они.

«Вы «упразднили» Украинскую Православную Церковь, мы сохраняем ей верность! Вы отвергли Блаженнейшего Онуфрия, мы признаем его своим Предстоятелем и архипастырем! Благодаря вам в стране насильно захвачено 144 храма, но мы строим рядом с ними новые! Мы свидетельствуем перед всем миром, что Украинская Православная Церковь и ее Предстоятель Блаженнейший Митрополит Онуфрий, несмотря на Ваши решения, исполняют свою спасительную миссию на нашей земле», - подчеркнули представители УПЦ.

Они призвали главу Фанара к покаянию «за посягательство на главенство в Церкви, которое принадлежит одному Господу нашему Иисусу Христу, за стремление объединиться с католиками, за признание украинских раскольников, за захваты храмов, за избиение верующих, за вражду и ненависть, которую принесли на украинскую землю».

«В случае составления Вами публичного покаяния за все это, верующие Украинской Православной Церкви согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской Православной Церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея», - заявляют верующие.