Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению Главы государства по случаю 30-летия независимости. Об этом в пятницу, 20 августа сообщает Офис президента.
«Для меня лично, для Украины, для нас всех - это большая честь, что вы присоединились к нам в такие важные дни, когда мы отмечаем 30-летие нашей независимости. Это для нас очень важн», - заявил Президент в начале встречи.
Владимир Зеленский напомнил, что уже дважды за время своей каденции был в гостях у Вселенского Патриарха, а Его Святейшество посещает нашу страну в третий раз.
Со своей стороны Вселенский Патриарх поблагодарил Президента Украины за приглашение и отметил, что счастлив быть на "прекрасной гостеприимной украинской земле, особенно тогда, когда Украина празднует 30-ю годовщину независимости".
«Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату», - отметил гость.
Во время встречи собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе, ситуацию с нарушением основных прав и свобод человека, свободы вероисповедания, на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, последний раз патриарх был в Украине 13 лет назад.
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