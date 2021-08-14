Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной Церкви в субботу, 14 августа.

«В воскресенье, 22 августа 2021 года, на территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятели - Всесвятийший Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний», - говорится в сообщении.

Богослужение начнется в 09:00.

Духовенство и верующих просят учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.

За день до этого состоится торжественная встреча и благодарственная молитва Варфоломея в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.

Последний раз патриарх был в Украине 13 лет назад.