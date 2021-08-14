Вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, сообщила пресс-служба Киевской митрополии Украинской православной Церкви в субботу, 14 августа.
Богослужение начнется в 09:00.
Духовенство и верующих просят учитывать меры безопасности, которые будут осуществляться.
За день до этого состоится торжественная встреча и благодарственная молитва Варфоломея в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
Последний раз патриарх был в Украине 13 лет назад.
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