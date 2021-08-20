Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенный памятник - усадьбу Барбана, а также провести аудит всех архитектурных памятников по всей территории страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге, сообщает Укринформ.

«Учитывая то, что произошло с усадьбой Барбана, Совет нацбезопасности и обороны принял несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если там есть какой-то уголовный элемент, то соответственно начать расследование. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. И это решения Совета нацбезопасности и обороны, которые касаются разных уровней: и полиции, и КГГА, и правительства, и местных советов по другим регионам. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины», - рассказал он.

Как сообщалось, в Киеве на улице Обсерваторной, 6, утром 20 августа снесли историческую усадьбу Барбана.

Активист Олег Симороз опубликовал в Фейсбуке видео разрушения здания. «Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX в.», - сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что рядом с усадьбой Барбана и у дома Осипа Родина выполняются строительные работы. В частности, СМИ информировали, что 19 августа начали разбирать столетнюю усадьбу Барбана несмотря на протесты местных жителей. 18 августа на двор этого дома пытались завезти трактор, но его не пропустили активисты из соседних домов.

Полиция сообщила, что решает вопрос об открытии производства из-за конфликта вокруг дома Барбана.

Симороз 18 августа писал в Фейсбуке, что на Обсерваторной, 6, когда туда пытались завезти технику, находились неизвестные в спортивных костюмах, произошли столкновения, среди местных жителей были пострадавшие.

В Министерстве культуры и информационной политики 19 августа заявили, что предписания МКИП о запрете строительства возле усадьбы Барбана и Осипа Родина игнорируются столичной властью. В МКИП призвали мэра столицы Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков.

В Киеве полиция открыла уголовное производство по факту самоуправства на ул. Обсерваторной.

Усадьба Барбана - исторический одноэтажный дом, построенный в конце XIX века.