Страхование ответственности предполагает компенсацию расходов, связанных с возмещением ущерба, нанесенного застрахованным лицом другому. Это может быть вред здоровью, жизни, порча, кража движимого или недвижимого имущества. Даже если такая неприятная ситуация произошла без злого умысла, по неосторожности, все равно часто приходится платить немаленькие суммы. Полис в этом случае станет настоящим спасением для бюджета виновника.

Страхование ответственности делится на два вида – за причинение вреда или ненадлежащее выполнение условий договора. Первый тип необходим, когда вы опасаетесь, что из-за ваших действий может пострадать другой человек. Второй вариант обычно выбирают руководители предприятий, заключающие соглашения с клиентами и партнерами. «Теком» – украинская страховая компания, где можно выбрать, оформить и купить страховку офлайн и онлайн. Электронный полис имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, но требует гораздо меньше времени и сил на оформление.

Когда это необходимо

Существует как добровольное, так и обязательное страхование ответственности, которое распространяется, например, на владельцев автомобилей. По закону нельзя водить машину, если нет актуального полиса ОСАГО. Добровольно договор стоит оформить в таких случаях:

вы боитесь затопить или случайно поджечь соседей, например, в случае неудачного ремонта или других инцидентов. Нередко устранять последствия затопления слишком дорого, тем более если урегулировать этот вопрос с соседями мирным способом никак не удается;

у вас есть домашнее животное, которое считается потенциально опасным. Особенно необходима такая страховка владельцам собак, в частности крупных или бойцовских пород;

имеется личное оружие или другое ценное имущество (собственный катер, лодка, самолет). Полис предполагает возмещение расходов, возникших в связи с несчастными случаями при участии этих видов собственности, например, авария во время катания на лодке, случайная травма на рыбалке, охоте.

Нужно учитывать, что страхование ответственности не распространяется на интересы и ситуации, запрещенные законом. Так, нельзя застраховать оружие, если нет официального разрешения на его использование.

Особенности выбора страховой компании

Важно учесть, что даже при оформлении полиса нельзя избежать полной ответственности за нанесенный вред. Финансовая компенсация для потерпевшего, согласно закону, не исключает административного или уголовного наказания за преступление. Выплаты за любой ущерб будут получены только в рамках установленного договором лимита. Все расходы сверх этого ограничения придется оплачивать самостоятельно.

При выборе страховой компании для оформления полиса нужно поинтересоваться условиями обслуживания. Проверьте, есть ли у учреждения лицензия на осуществление такого вида деятельности. Стоимость всегда рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Если страхование добровольное, размер возмещения клиент выбирает сам. Чем больше итоговая сумма, тем выше взносы, которые необходимо будет оплачивать.

Предварительно нужно выяснить, какие случаи подразумеваются под понятием «страховых» по договору. Только при их наступлении назначаются выплаты. Компании устанавливают не только лимиты по суммам, но и ограничения на количество получения выплат. Например, если вы зальете соседей в пятый или десятый раз, страховая уже не выплатит возмещение.