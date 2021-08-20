Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке.

«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история», - написал он в Facebook.

Рубель поблагодарил личный состав за профессионализм, работу и желание меняться.

Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.