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Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке.

«Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история», - написал он в Facebook.

Рубель поблагодарил личный состав за профессионализм, работу и желание меняться.

Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.
ForUm

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