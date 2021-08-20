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На французском средиземноморском острове Корсика бродячие коровы доставляют серьезных хлопот окружающим: они выгоняют туристов с пляжей, а местное население заставляют прятаться в домах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Times. 

Местные власти пока ничего не могут сделать, чтобы остановить животных.

Отмечается, что за последние годы количество коров на острове выросло до 15 тысяч. Из них половина принадлежит фермерами, которые отпускают их пастись, однако другая половина фактически – дикие.

Так, в этом месяце 50-летнего французского туриста доставили в больницу в Бастии после того, как он «разозлил» коровье стадо, пытаясь занять место, которое нравится животным, на одном из пляжей на северном побережье Корсики. Коровьи рога ранили туристу шею. В горном селе Лоццо животные напали на 70-летнюю женщину, когда она развешивала белье. Пострадавшую доставили в больницу с серьезной травмой ноги.

Сообщается еще о нескольких подобных инцидентах.

А на прошлой неделе коровы гнались за людьми по главной улице села Сент-Люси-де-Таллано.

Мэр прибрежного города Лоззи Франсуа Аквавива сказал, что он и его коллеги были разочарованы неспособностью властей взять под контроль эту проблему.

Кроме собственно нападений на людей, скот ломает заборы, поедает плантации, оставляет вмятины на машинах и опрокидывает мусорные баки.

Местные власти обвиняют изменение общей сельскохозяйственной политики ЕС в росте количества бродячего скота. Фермеры, которые не были животноводами, бросились покупать животных, когда субсидии были смещены в сторону владения скотом. Когда Брюссель изменил свои критерии, многим животным позволили пастись без присмотра.
ForUm

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