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Кабинет Министров Украины одобрил 2 пакета санкций в отношении судей РФ и других должностных лиц, непосредственно причастных к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Проекты соответствующих решений подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности, в частности Краевого Совета украинцев Крыму (Крук) - институциональным объединением крымских организаций, представляющих интересы украинском в Крыму.

Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконного отчуждения помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества, преследование общины.

Вторым распоряжением Кабинета Министров Украины предлагается применить санкции к 52 физическим лицам-руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судей, силовиков и других граждан РФ, имеющих непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории Крымского полуострова.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

«Введение санкций к соответствующим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории нашего государства, заблокирует возможность использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах», - говорится в сообщении.

В случае принятия соответствующего решения СНБО, Украина безотлагательно проинформирует компетентные органы ЕС, США, Канады и других международных партнеров с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Украина будет продолжать идентифицировать причастных к нарушениям прав человека и правового режима на временно оккупированных территориях страны - против них будет применен весь возможный спектр мер реагирования, в том числе на международном уровне.
ForUm

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