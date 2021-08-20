За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 597 человек;
- летальных случаев - 26;
- выздоровели - 882 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23478 человек,
- методом ИФА - 6454 лица,
- экспресс-тестами - 19010 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2271826 человек;
- выздоровели – 2,2 млн человек;
- летальных случаев - 53 394;
- проведено ПЦР-тестов - 11773325.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
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