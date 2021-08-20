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За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксировано 1600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 597 человек;
  • летальных случаев - 26;
  • выздоровели - 882 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 23478 человек,
  • методом ИФА - 6454 лица,
  • экспресс-тестами - 19010 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2271826 человек;
  • выздоровели – 2,2 млн человек;
  • летальных случаев - 53 394;
  • проведено ПЦР-тестов - 11773325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
ForUm

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