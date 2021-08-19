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Преображение Господа стало возможностью увидеть, каким станет мир после Второго Пришествия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Преображение стало окном в новую реальность восьмого дня, когда мир изменится, и небо совьется, как свиток. И будут новое небо, и новая земля. И в этой новой реальности праведники будут сиять, как солнце. Т.е. силой Бога и своим устремлением к Нему они станут проводниками Божественной благодати. Преображенными лучами этого самого Солнца, Которым есть Святая Троица Отец и Сын и Святой Дух», - отметил священник.

Отец Андрей объяснил, что «если мы будем стремиться к Богу, если мы русло своей жизни направим к Нему, то Он силой Своей очистит нас».

«Наша задача преобразиться, подготовиться к раю, к новому горнему граду Иерусалиму - к жизни с Богом. Для этого нужно только захотеть, поверить и идти к Своему Создателю», - подчеркнул священник.

По словам отца Андрея, вся жизнь человека - это восхождение вверх, ко Господу.

«Внутренне, сердечно, отделись от этого мира и начни восхождение в каждую секунду, каждую минуту, каждый час и каждый день. На вершине горы, у венца твоей жизни тебя ждет Сам Бог, Который преобразит тебя. И ты просияешь, как драгоценный алмаз. И войдешь в вечную и блаженную жизнь восьмого дня. Жизнь с Богом», - подытожил священник.

 

 

 
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