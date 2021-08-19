Большинство украинцев считает, что коррупция является самой большой преградой для развития нашего государства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «30 лет независимости: какие достижения и проблемы роста видят украинцы и на что надеются в будущем», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которое представлено в Укринформе.

«Отвечая на открытый вопрос без определенных заранее вариантов, самой большой преградой для развития Украины украинцы назвали коррупцию - 38,5% опрошенных. Второй существенной преградой является война - более 18%. Также респонденты называли преградами: некомпетентность власти - 5,9%, олигархов - 5,7% и самих украинцев - 4,8%», - свидетельствуют данные результаты опроса.

Большинство респондентов (69%) считает, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, но основная доля респондентов убеждена, что их можно преодолеть в более отдаленной перспективе - почти половина всех опрошенных. Еще пятая часть опрошенных считает, что Украина в целом не способна преодолеть существующие трудности и проблемы.

Отмечается, что несмотря на поддержку независимости, респонденты все же довольно пессимистичны в оценке характера событий, произошедших в Украине с момента провозглашения независимости.

«18% респондентов считают, что было больше позитивного, 29% считают, что было больше негативного, и 46% говорят, что негативного и позитивного было примерно поровну. Несмотря на это, со временем наблюдается неустойчивая тенденция к увеличению доли респондентов, которые отвечают, что в целом за период независимости было больше позитива. Доля респондентов, которые видят больше позитивного за период независимости, значительно выше среди молодежи, чем среди старшего поколения», - говорится в результатах исследования.

Относительно успешными сферами, где произошли преобразования после провозглашения независимости, названы: обеспечение равноправия мужчин и женщин, утверждение свободы слова, формирование украинской нации, обеспечение равноправия национальных меньшинств, развитие демократии, гражданского общества и обороноспособности в стране.

Меньше всего, по мнению опрошенных, Украине дается борьба с коррупцией, формирование справедливого судопроизводства, борьба с преступностью и установление социальной справедливости.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Исследование проведено при финансовой поддержке программы MATRA Посольства Нидерландов в Украине.