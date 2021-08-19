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Соломенская окружная прокуратура совместно с полицией проводит следственные действия в помещениях частного предприятия в рамках производства по факту хищения средств местного бюджета, выделенных коммунальным предприятием «Киевский институт земельных отношений» на закупку программного обеспечения и оборудования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что коммунальное предприятие «Киевский институт земельных отношений» заключило с обществом договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн гривен.

В дальнейшем директор общества, осознавая, что стоимость товаров завышена, поставил коммунальному предприятию оборудование и программное обеспечение. Должностные лица КП «Киевский институт земельных отношений», ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, приняли товар согласно акту приема-передачи и провели расчет с продавцом.

Согласно заключению эксперта установлено завышение стоимости поставленного товара и программного обеспечения почти 33 млн гривен.

Следственные действия совершаются с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления.

По результатам проведения следственных действий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений», которое является заказчиком указанных работ.
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