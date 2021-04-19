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Служба безопасности Украины задокументировала коррупционную схему, организованную в коммунальном предприятии «Киевстройреконструкция».

Как сообщил пресс-центр ведомства, организаторы подозреваются в нанесении ущерба бюджету более чем 4,8 млн грн.

Спецслужбы установили, что один из чиновников этого предприятия заключил договор с коммерсантами на проведение противооползневых работ в Печерском районе столицы. Установлено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения.

Деньги были присвоены организаторами схемы.

Сейчас проведены следственные действия по месту жительства и работы подозреваемых в совершении преступления. Изъята документация, которая добавлена ​​к материалам дела. Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Разоблачение схемы проводилось Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно со следователями Печерского УП Нацполиции.
ForUm

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