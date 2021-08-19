Суд приговорил бывшего профессионального боксера Петра Очеретяного к 7 годам лишения свободы за причинение смертельной травмы сотруднику Управления государственной охраны, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, инцидент произошел ночью 2 января 2019 на Саперном поле в Печерском районе столицы.

Мужчина, выгуливая собак, переходил дорогу и увидел автомобиль, который проезжал позади него. В дальнейшем между мужчиной, водителем и пассажирами автомобиля возник словесный конфликт по поводу того, что их автомобиль, едва не сбил его собаку.

В ходе конфликта мужчина нанес удар одному из пассажиров автомобиля в область правой части лица, чем причинил ему телесные повреждения в виде внутричерепной травмы.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Им оказался местный житель, бывший профессиональный боксер.

Как установлено позже, пострадавший был сотрудником Управления государственной охраны.

По результатам досудебного следствия обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою виновность в инкриминируемом преступлении не признавал.

Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы.

18.08.2021 Печерским районным судом вынесен обвинительный приговор, которым боксер признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины и осужден к реальной мере наказания - лишение свободы сроком на 7 лет.

После изучения текста приговора будет решен вопрос о его обжаловании.