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Украина 16 августа получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, а 18 августа - 650 400 доз этой же вакцины от Польши и 46 000 доз Литвы в качестве гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Часть вакцины из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

AstraZeneca - это векторная вакцина против COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Вакцина, изготовленная в ЕС, торговую марку Vaxzevria, в Южной Корее - AstraZeneca-SKBio, в Индии - Covishield.

Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.
ForUm

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