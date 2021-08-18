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Кабинет министров добавил вакцину против COVID-19 Janssen (Johnson&Johnson) в список, после вакцинации которыми выдается COVID-сертификат.

Как передает УНИАН, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 и от 29 июня 2021 г. № 677" принято во время заседания правительства.

Для полного курса вакцинации необходима одна доза этой вакцины.

Также правительство дополнило перечень лиц, не подлежащих обязательной самоизоляции в связи с пересечением государственной границы или КПВВ с временно оккупированных территорий и выезда из них лиц, имеющих COVID-сертификаты о вакцинации одной дозой или выздоровление от коронавирусной болезни.

Janssen - это векторная вакцина против COVID-19, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson&Johnson. Содержит обезвреженный аденовирус человека с вмонтированной ДНК, кодирующей шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

Препарат требует температуры хранения от +2-8 °C. Для полной иммунизации достаточно одной дозы. 

2 июля 2021 года Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) для экстренного медицинского применения в Украине.

Впоследствии главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Janssen еще нескоро появится в Украине.

При этом в Украину уже завозили 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной, чтобы их пустили в эту страну.
ForUm

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