Покупательная способность в Украине за 30 лет независимости сократилась на 30%, несмотря на рост средней зарплаты, и остается невысокой по сравнению с другими постсоветскими странами.

Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования «30 лет независимости Украины: экономические итоги», передает УНИАН.

«Покупательная способность – это очень важный показатель, который, в том числе определяет размер потребительского рынка. Отсутствие действенных экономических реформ привело к тому, что покупательная способность в Украине остается невысокой в сравнении с бывшими странами СССР. За период с 1990 по 2021 год среднемесячная зарплата в Украине выросла со 118 долл. до 500 долл. Но покупательная способность упала на 30%», - сказал эксперт.

По словам Амелина, критерием покупательной способности является не сумма, которую человек получает, а сколько на сумму зарплаты человек может купить.

«Таким критерием мы взяли мясо. Для сравнения, с сегодняшней средней зарплатой в России можно купить 106 кг мяса, в Беларуси – 90 кг, в Казахстане – 96 кг, Эстонии – 155 кг, Литве – 221 кг, в Украине – 86 кг», - сообщил эксперт.

Также он рассказал, что за 30 лет население страны сократилось на 27% - с 52 до 37 млн. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 71 год.

«Мы как бы растем, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря. И здесь критериями являются качество жизни, медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни и возможность позволять себе качественную медицину», - отметил Амелин.

Согласно данным исследования, по индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия – 18 место, Польша – 44, Латвия – 51. Причиной такого положения, по словам эксперта, является низкий уровень доходов населения, низкая продолжительность здоровой жизни, слабое состояние здоровья.

«Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования. По индексу человеческого капитала Украина потеряла 10 позиций (с 2010 до 2020 года), заняв 53 место в рейтинге. По индексу уровня образования Украина уступает почти всем соседним странам», - добавил Амелин.