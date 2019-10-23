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Средняя покупательная способность украинцев в 2019 году, как и в прошлом году, остается самой низкой в Европе. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании GfK, которая ежегодно проводит исследования покупательной способности среди 42 стран, сообщает УНИАН.

Согласно исследованию, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро (408,4 тыс. грн) на человека в год, тогда как украинцы - всего 1830 евро (около 50,7 тыс. грн). Украина занимает в рейтинге 42 место, немного лучше показатели в Косово и Молдове.

«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран - ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро», - говорится в исследовании.

Лидером рейтинга является Лихтенштейн с самой высокой средней покупательной способностью 67 550 евро (1,87 млн грн) - это в 37 раз больше, чем в Украине. Далее идут Швейцария - 42 067 евро (1,16 млн грн) и Люксембург - в 35 096 евро (972,6 тыс. грн). В прошлогоднем отчете GfK средняя покупательная способность по Европе составила 14 292 евро (396,0 тыс. грн), тогда как в Украине - 1,318 евро (36,5 тыс. грн).
 
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