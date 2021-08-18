По-настоящему верующим человек становится, когда осознает, что без Бога он жить не может, что самой большой ценностью его жизни как раз и является Бог.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Если человек еще в чем-то другом видит смысл своей земной жизни, то он не является верующим. Если он ищет Бога, если всем своим сознанием тянется навстречу к Богу, то Господь дает такому человеку всё необходимое, в том числе и материальное. Господь берет на Себя всю заботу», — пояснил владыка.

Митрополит Антоний отметил, что основное задание человека – сориентироваться в жизни и обозначить, что в ней главное. «Не дай Бог направить свои силы, таланты на достижение второстепенного, принять суррогат смысла за смысл. Потому что в результате на всех полях будет поражение: и на земле не достигнем успеха и потеряем вечное блаженство», — пояснил он.

«Святителя Григорий Нисский сказал, что если человек заботится только о земной жизни, то он не верит в вечность. Когда человек концентрируется только на том, как достичь большего в земной жизни: денег, славы, он обязательно забывает о вечности. Все силы вкладывает в земное. Но всё земное тленно. Если человек не взращивает в себе добродетели, то нейтральной пустоты в душе у него не будет, место добродетелей займут испепеляющие страсти», — сказал управделами УПЦ.

Владыка считает, что пребывая постоянно в суете, злобе, зависти оттого, что у кого-то что-то лучше, душа уже страдает здесь, на земле, и с этим страданием она переселяется в вечность. «И весь ужас состоит в том, что в вечности страсти не смогут быть реализованы и мучения души длятся вечно. А если будем заботиться о своей душе, Господь всё даст, обо всём позаботится. Никогда ни в чем не будем нуждаться», - заключил митрополит Антоний.