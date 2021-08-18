Департамент внутреннего аудита установил нарушения на более полумиллиона гривен при начислении Финансовым управлением Генерального штаба ВСУ компенсаций и выплат военнослужащим, сообщает пресс-служба Минобороны. Среди нарушителей: военнослужащие – от штаб-сержанта до генерала.

«Ряд должностных лиц Вооруженных сил Украины, включая командующего одного из командований, вопреки требованиям инструкций и Устава внутренней службы ВСУ, для получения денежной компенсации подавали недостоверную информацию о якобы отсутствии служебного или иного жилья. Служебным расследованием Военной службы правопорядка подтверждены факты неправомерной выплаты денежной компенсации за поднаем жилья 12 военнослужащим органов военного управления ВСУ на сумму 290 тыс. гривен. В настоящее время неправомерно выплаченная денежная компенсация возмещена в добровольном порядке на общую сумму 242 тысячи гривен. Кроме того, чиновника командования Сил логистики привлекли к материальной ответственности в размере 48 тыс. гривен.

Также подтвержден факт переплаты одноразовой денежной помощи в размере 234 тыс. гривен при увольнении полковника, чиновника одного из органов военного управления ВСУ. В частности, ему было начислено пособие за весь срок прохождения военной службы, включая периоды, за которые соответствующие выплаты уже были осуществлены. Сейчас эта перевыплата в полном объеме возмещена в добровольном порядке.

Установлено, что основными причинами неправомерных действий стало ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными должностными лицами, их личная недисциплинированность и нарушения требований Устава внутренней службы.

За допущенные нарушения министром обороны принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности, объявлены строгие выговоры, начальника одного из управлений штаба командования сил поддержки ВСУ предупредили о неполном служебном соответствии.

В Государственное бюро расследований направлено сообщение об обнаружении в действиях некоторых военнослужащих отдельных признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366 Уголовного Кодекса Украины «Служебный подлог» и статьей 410 «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением» для предоставления правовой оценки и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.