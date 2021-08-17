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В Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре «Молодая гвардия».

Как сообщили в Главном управлении облполиции, об инфицировании COVID-19 детей и взрослых в детском центре, который находится в Суворовском районе города, правоохранители узнали в ходе мониторинга сети Интернет.

Установлено, что дети, которые в начале августа заехали на отдых и оздоровление, имели справки о благоприятном эпидемиологическом окружении, но уже через неделю у нескольких девочек и мальчиков появились признаки острой респираторной болезни. Всем им были проведены диагностические тесты на COVID-19, в большинстве несовершеннолетних результаты оказались положительными, их сразу же изолировали от остальных. Впоследствии коронавирусную инфекцию экспресс-тестами диагностировали у еще нескольких детей и педагогов. Все больные сейчас находятся под постоянным наблюдением врачей.

Один из трех лагерей оздоровительного центра, в котором проживали заболевшие, закрыты на карантин, другие два работают с соблюдением всех надлежащих норм.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

По данным СМИ, заболевание зафиксировано в детском оздоровительном центре «Молодая гвардия» (аналог крымского «Артека»).   
ForUm

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