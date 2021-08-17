16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур.
Об этом сообщается на странице Приютовской общины в Facebook.
Военный родился 28 марта 1995 в селе Веселое.
Был призван Александрийским РВК в феврале 2017 года.
У погибшего осталась жена и мать.
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