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16 августа в зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб старший солдат, заместитель командира боевой машины, наводчик, оператор 1 механизированного отделения 3 механизированного батальона Артем Мазур.

Об этом сообщается на странице Приютовской общины в Facebook.

Военный родился 28 марта 1995 в селе Веселое.

Был призван Александрийским РВК в феврале 2017 года.

У погибшего осталась жена и мать.
ForUm

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