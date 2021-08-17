В Ривненском районе пожарные оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке тепловоза, сообщает пресс-служба ГосЧС.

17 августа в 10:45 по спецлинии «101» поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинского ТГ Ривненского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарных местной пожарной команды с. Малинск.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что случилось возгорание в моторном отсеке. В 11:29 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.