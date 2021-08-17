В порту турецкой Алании сгорели четыре туристических катера. По предварительной информации, жертв нет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на TRT Haber.

«Пожар вспыхнул на туристическом катере, который стоял на якоре в порту в районе Тюрклер. Причина пожара неизвестна. Пламя распространилось еще на три лодки», - говорится в сообщении.

Береговая охрана и пожарные боролись с огнем с суши и с моря.

В результате инцидента одного человека, пострадавшего от дыма, доставили в больницу.

По предварительной информации, во время пожара на лодках не было людей. После тушения огня судно дополнительно осмотрят. Расследование инцидента продолжается.

Отмечается, что две лодки сгорели полностью, еще два стали непригодными для использования.

В порту проводят работы по очистке от пепла и мусора после пожара. Вход в порт закрыли.