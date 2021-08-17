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Служба безопасности Украины нейтрализовала организованную преступную группировку, которая занималась сбытом боевых средств поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время спецоперации в Кропивницком задержан один из лидеров банды. У злоумышленника изъяты боевые гранаты и взрывчатые вещества.

Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.

Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входили несколько местных жителей.

Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:

более 0,5 кг взрывчатых веществ,

3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,

элемент выстрела к ручному противотанкового гранатомету,

патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра,

обрез охотничьего ружья,

3 дымовые шашки.

Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщению злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.
ForUm

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