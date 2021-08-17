Сегодня, 17 августа, с 4 часов утра в оккупированном Крыму проходили новые массовые обыски в домах крымских татар мусульман в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя, сообщает «Крымская солидарность».

До 7 часов утра на горячую линию «Крымской солидарности» поступило как минимум пять сообщений. Следственные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, ЦПЭ и ОМОНа.

По итогам следственных мероприятий задержаны пять человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.

Четверых доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Раифа Февзиева - в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

Раиф Февзиев - местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.

«Сегодня Рустем Мурасов вернулся из Ростова-на-Дону, где ещё вчера был вынесен приговор крымским татарам, в третьем часу утра. И буквально через несколько часов сотрудники силовых структур нагрянули с обыском в дом его пожилой матери, с которой он проживал, в селе Фруктовое Нахимовского района Севастополя», - сообщает крымская активистка Мумине Салиева.

В феврале 2016 года у Рустема Мурасова уже проходил первый обыск. Тогда его задержали, отвезли в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, но позже отпустили.

«Это люди, которые с первого дня, как начались обыски, посещали постоянно суды, делали передачи. 2 февраля 2018 года уже было задержание Рустема Таирова и Рустема Мурасова. Их хотели увезти в ФСБ. Гражданские защитники поехали и отвоевали их тогда», - рассказывает активист Дилявер Меметов.

На обыск к Раифу Февзиеву не пустили адвоката Эдема Семедляева. До остальных защитники доехать не успели, сотрудники ФСБ завершили следственные действия в короткие интервалы времени.

«С пяти часов я стою у дома Раифа Февзиева. Подошёл к ОМОНу, сообщил, что я адвокат, прибыл для участия в следственных мероприятиях, однако до настоящего момента меня не пропускают без объяснения причины. Раифа я лично знаю больше 20-ти лет. Его охарактеризовать могу только с положительной стороны. Он закончил медресе, проводил дуалар», - прокомментировал адвокат Эдем Семедляев.

Следственные действия в домах Джеббара Бекирова, Заура Абдуллаева и Рустема Таирова проводились по постановлению Ленинского районного суда Севастополя.

«Как следует из представленных в суд материалов, в ходе производства предварительного расследования, а так же проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями получены данные, дающие основание органам предварительного расследования полагать, что в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема возможно хранятся электронные носители информации, в т.ч. ПЭВМ, электронные книги, сотовые телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислями»); экстремистская литература указанной организации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу», - говорится в постановлении, копией которого располагает «Крымская солидарность».

«Пришли около 4 часов утра. Я услышала стуки, шум, какой-то скрежет ворот. Дверь входную не выламывали, муж сам открыл. Тут же они его скрутили и на пол. Одели наручники. Следователь стал читать статью. Я уже смотрела, чтобы они ничего не подкинули. Зная последние события, наблюдала. Пока мужу читали постановление, его в наручниках завели в зал, начался обыск. У мужа сахарный диабет второго типа, ему нужно покушать, чтобы пить лекарства. Обыск начали с коридора, диваны подняли посмотрели, в спальне. Понятыми были три девочки. Я их не знаю. У мужа изъяли телефон», - рассказала о том, как проходил обыск супруга Заура Абдуллаева.

Мать Рустема Мурасова, Гульнар, сообщила активистам, что в ходе обыска у семьи изъяли денежные средства в размере 150000 рублей, 500 долларов и 100 евро. Часть из этих средств принадлежит знакомым семьи, часть была выделена в помощь Рустему Мурасову после недавнего затопления водой его жилища в поселке Куйбышево в Бахчисарайском районе Крыма. Отметку об изъятии средств следователь внес в протокол, но Мурасов, по словам матери, подписывать его без адвоката отказался.