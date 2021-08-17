также в разделеРелигия
В УПЦ сегодня отмечают 7-ю годовщину интронизации Митрополита Онуфрия 6
Управделами УПЦ: Благодаря мудрости и вере Митрополита Онуфрия Церковь достойной проходит через препятствия и продолжает развиваться 10
В УПЦ 3 новых митрополита и 4 архиепископа 15
Митрополит Антоний объяснил, зачем Бог создал человека 11
В УПЦ завтра отметят 7-летие интронизации Митрополита Онуфрия 24
На Ровенщине и Тернопольщине верующие УПЦ поддержали флешмоб против визита патриарха Варфоломея в Украину 50
В УПЦ рассказали, можно ли есть яблоки до Яблочного спаса 15
Митрополит Антоний рассказал, для чего православные постятся 10
В Киево-Печерской лавре открывается набор на православно-катехизаторские курсы 122
В Черкассах освятили уникальную икону преподобномученика Макария 12
На Виннитчине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в Иосафатову долину 89
В УПЦ рассказали об опасностях законодательных инициатив, направленных на защиту гендерной идеологии и ЛГБТ-сообщества в Украине 23
Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину 64
С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру 15
В Киево-Печерской лавре до 22 августа проходит православная ярмарка «Медовый спас» 14
Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан 15
Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним 11
Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам 14

Даже после поражения Петра Порошенко на выборах процессы борьбы против УПЦ продолжают существовать.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Отметив, что УПЦ – это единственная сила, реально объединяющая Украину, владыка Антоний заявил, что Церковь может предложить опору для удержания государства от развала вследствие различных внутренних противоречий и конфликтов.

«Учитывая это, можно прийти к однозначному выводу – те силы, которые работают над уничтожением канонической Церкви, работают против интересов Украины и ее будущего», – подчеркнул архиерей.

Он с сожалением констатировал, что даже после поражения Петра Порошенко на выборах «соответствующие процессы продолжают существовать, хотя они и потеряли свою интенсивность».

Митрополит Антоний рассказал, что до сих пор остается актуальной проблема незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Эти незаконные действия обычно осуществляются без ведома верующих УПЦ, и именно такой подход используется для легализации рейдерских захватов храмов УПЦ.

«Последний пример – 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу ПЦУ Николаевской общины села Борочиче, храм которой был отобран раскольниками в 2019 году», – сообщил архиерей.

Также управделами УПЦ привел примеры и новых попыток рейдерских атак представителей ПЦУ на храмы УПЦ. В частности, 18 июля 2021 года в селе Вербовец Винницкой области активисты пытались захватить Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

«Во время совершения преступления сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ, а также совершили нападение на священника. При этом шокирует то, что нападавшие не только имели с собой заточенную арматуру, но и открыто угрожали, что «будут резать как свиней» прихожан нашей Церкви», – напомнил он.

Митрополит Антоний отметил, что «причиной новой волны агрессии стала именно неправомерная перерегистрация устава прихода УПЦ чиновником Винницкой областной государственной администрации, который утвердил документы собрания сельской, а не религиозной общины (как того требует закон)».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1989 грн.
7
Теги