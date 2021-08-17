Даже после поражения Петра Порошенко на выборах процессы борьбы против УПЦ продолжают существовать.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Отметив, что УПЦ – это единственная сила, реально объединяющая Украину, владыка Антоний заявил, что Церковь может предложить опору для удержания государства от развала вследствие различных внутренних противоречий и конфликтов.

«Учитывая это, можно прийти к однозначному выводу – те силы, которые работают над уничтожением канонической Церкви, работают против интересов Украины и ее будущего», – подчеркнул архиерей.

Он с сожалением констатировал, что даже после поражения Петра Порошенко на выборах «соответствующие процессы продолжают существовать, хотя они и потеряли свою интенсивность».

Митрополит Антоний рассказал, что до сих пор остается актуальной проблема незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ. Эти незаконные действия обычно осуществляются без ведома верующих УПЦ, и именно такой подход используется для легализации рейдерских захватов храмов УПЦ.

«Последний пример – 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение № 406, которым провел перерегистрацию в пользу ПЦУ Николаевской общины села Борочиче, храм которой был отобран раскольниками в 2019 году», – сообщил архиерей.

Также управделами УПЦ привел примеры и новых попыток рейдерских атак представителей ПЦУ на храмы УПЦ. В частности, 18 июля 2021 года в селе Вербовец Винницкой области активисты пытались захватить Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

«Во время совершения преступления сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ, а также совершили нападение на священника. При этом шокирует то, что нападавшие не только имели с собой заточенную арматуру, но и открыто угрожали, что «будут резать как свиней» прихожан нашей Церкви», – напомнил он.

Митрополит Антоний отметил, что «причиной новой волны агрессии стала именно неправомерная перерегистрация устава прихода УПЦ чиновником Винницкой областной государственной администрации, который утвердил документы собрания сельской, а не религиозной общины (как того требует закон)».