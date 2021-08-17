В Украинской Православной Церкви три новых митрополита и четыре архиепископа.
Фото: Центр информации УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня, в день 7-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских Митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре трое архиереев возведены в сан митрополитов.
За заслуги перед Украинской Православной Церковью в сан митрополита по благословению Предстоятеля возведены архиепископы: Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), Роменский и Бурынский Иосиф (Масленников), Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).
Также в УПЦ четыре новых архиепископа.
В сан архиепископа возведены епископы: викарий Киевской епархии Иванковский Кассиан (Шостак), викарий Полтавской епархии Новосанжарский Вениамин (Погребной), викарий Одесской епархии епископ Болградский Сергий (Михайленко), викарий Черкасской епархии епископ Золотоношский Иоанн (Вахнюк).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время