Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.

Иск в суд Нью-Йорка к 80-летнему Дилану подала женщина, которая утверждает, что артист изнасиловал ее 56 лет назад. В то время Дилану было 24 года, а истице, которая в судебных документах упоминается как J.C., - 12.

Женщина утверждает, что Дилан якобы насиловал ее в течение 6 недель, с апреля по май 1965 года.

В исковом заявлении сказано, что Дилан «использовал свой статус музыканта, обеспечивал алкоголем и наркотиками J.C. и многократно сексуально издевался над ней». Кроме того, отмечается, что Дилан якобы физически угрожал девушке.

Вероятное насилие происходило в отеле Chelsea.

Истица J.C. утверждает, что Дилан нанес ей «серьезные психологические травмы».

Женщина требует от Дилана возместить убытки, однако сумма не уточняется.

Представитель Дилана заявил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».

Отмечается, что иск женщины был подан за день до закрытия окна для подачи исков в соответствии с Законом о детях, ставших жертвами, штата Нью-Йорк.

Боб Дилан (псевдоним Роберта Аллена Циммермана) - американский певец, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого заимствовано много крылатых фраз, а музыка повлияла на творчество огромного количества композиторов. Он является одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке за

В 2016 году Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции».

Начиная с 1994 года Боб Дилан издал шесть книг рисунков, а выставки его картин состоялись во многих известных галереях. Как музыкант он продал более 100 миллионов пластинок, что делает его одним из самых успешных музыкантов современности.