Американского музыканта и нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки в 1965 году.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AFP.
Иск в суд Нью-Йорка к 80-летнему Дилану подала женщина, которая утверждает, что артист изнасиловал ее 56 лет назад. В то время Дилану было 24 года, а истице, которая в судебных документах упоминается как J.C., - 12.
Женщина утверждает, что Дилан якобы насиловал ее в течение 6 недель, с апреля по май 1965 года.
В исковом заявлении сказано, что Дилан «использовал свой статус музыканта, обеспечивал алкоголем и наркотиками J.C. и многократно сексуально издевался над ней». Кроме того, отмечается, что Дилан якобы физически угрожал девушке.
Вероятное насилие происходило в отеле Chelsea.
Истица J.C. утверждает, что Дилан нанес ей «серьезные психологические травмы».
Женщина требует от Дилана возместить убытки, однако сумма не уточняется.
Представитель Дилана заявил, что «заявление 56-летней давности не соответствует действительности».
Отмечается, что иск женщины был подан за день до закрытия окна для подачи исков в соответствии с Законом о детях, ставших жертвами, штата Нью-Йорк.
Боб Дилан (псевдоним Роберта Аллена Циммермана) - американский певец, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого заимствовано много крылатых фраз, а музыка повлияла на творчество огромного количества композиторов. Он является одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке за
В 2016 году Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за «создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции».
Начиная с 1994 года Боб Дилан издал шесть книг рисунков, а выставки его картин состоялись во многих известных галереях. Как музыкант он продал более 100 миллионов пластинок, что делает его одним из самых успешных музыкантов современности.
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