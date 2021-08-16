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Часть граждан Афганистана, эвакуированных украинским самолетом из Кабула, уже имеют вид на жительство в Украине, а часть попросили о статусе беженцев.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает «Европейская правда».

«Если говорить об иностранцах, те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, опять-таки граждане Афганистана, обратилась за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине», - рассказал Демченко.

По его словам, многие граждане Афганистана из тех, что прибыли украинским самолетом, отправились в другие страны.

«Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда лететь, пока переданы представителям Государственной миграционной службы, - пояснил Демченко.

Он рассказал, что афганцы, которые прибыли в Украину, прошли предварительную проверку, к которой были привлечены правоохранительные органы.

Напомним, ночью украинский самолет вывез из занятого талибами Кабула почти 80 человек - 8 украинцев и граждан других стран - Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Афганистана.
ForUm

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