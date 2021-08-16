Российская компания Газпром на аукционе Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) купила лишь 4% из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь. Об этом свидетельствует исход аукциона Regional Booking Platform 16 августа, сообщает UBR.ua.

В результате цена голубого топлива в Европе выросла до $585/тыс. кубометров.

Так, на торги выставили мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 0,65 млн куб. м в сутки. При этом у Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских газотранспортных мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы российская компания регулярно бронировала дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывала дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.