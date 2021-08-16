Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Украина во вторник получит 650 тыс. доз вакцин AstraZeneca. передает Укринформ.

В свою очередь глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михал Кучмеровский сообщил, что цены на перепроданные Польшей вакцины не разглашаются.

«Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организуем», - добавил он.

Кучмеровский подчеркнул, что перепродажа вакцин - это огромная международная логистическая акция.

Отмечается, что Польша до этого момента отправляла вакцины Pfizer в Испанию и Португалию; в Норвегию - вакцины Moderna.