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Глава Канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Украина во вторник получит 650 тыс. доз вакцин AstraZeneca. передает Укринформ

В свою очередь глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши (RARS) Михал Кучмеровский сообщил, что цены на перепроданные Польшей вакцины не разглашаются.

«Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организуем», - добавил он.

Кучмеровский подчеркнул, что перепродажа вакцин - это огромная международная логистическая акция.

Отмечается, что Польша до этого момента отправляла вакцины Pfizer в Испанию и Португалию; в Норвегию - вакцины Moderna.

 
ForUm

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